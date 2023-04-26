Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Федор Максимов

Отец ребёнка: Максим Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Игнатий Максимов

Отец ребёнка: Максим Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.03.1835

Дочь: Марья Максимова

Отец ребёнка: Максим Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Макар Максимов

Отец ребёнка: Максим Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Степан Максимов

Отец ребёнка: Максим Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Никонор Максимов

Отец ребёнка: Максим Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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