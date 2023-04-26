Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Федор Максимов
Отец ребёнка: Максим Петров
Рождение ребёнка
1833
Сын: Игнатий Максимов
Отец ребёнка: Максим Петров
Рождение ребёнка
?.03.1835
Дочь: Марья Максимова
Отец ребёнка: Максим Петров
Рождение ребёнка
1837
Сын: Макар Максимов
Отец ребёнка: Максим Петров
Рождение ребёнка
1840
Сын: Степан Максимов
Отец ребёнка: Максим Петров
Рождение ребёнка
1841
Сын: Никонор Максимов
Отец ребёнка: Максим Петров
Смерть
Неизвестно