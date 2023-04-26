Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Дементий Петров
Отец ребёнка: Петр Константинов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Емельян Петров
Отец ребёнка: Петр Константинов
Бракосочетание
До 1806
Муж: Петр Константинов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Степанида Петрова
Отец ребёнка: Петр Константинов
Рождение ребёнка
1823
Сын: Николай Петров
Отец ребёнка: Петр Константинов
Смерть
Неизвестно