Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Дементий Петров

Отец ребёнка: Петр Константинов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Емельян Петров

Отец ребёнка: Петр Константинов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1806

Муж: Петр Константинов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Степанида Петрова

Отец ребёнка: Петр Константинов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Николай Петров

Отец ребёнка: Петр Константинов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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