Дементий Петров
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Петр Константинов
Мать: Матрона
Рождение ребёнка
1818
Сын: Михаил Дементьев
Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Савельева
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1825
Дочь: Моризева (маризина) Авдотья (Евдокия) Дементьевна
Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Савельева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акулина Дементьева
Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Савельева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Дементьев
Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно