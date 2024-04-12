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Дементий Петров

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Петр Константинов

Мать: Матрона

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Михаил Дементьев

Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Савельева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1825

Дочь: Моризева (маризина) Авдотья (Евдокия) Дементьевна

Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Савельева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акулина Дементьева

Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Савельева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Дементьев

Мать ребёнка: Настасья (Наталья) Савельева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья (Наталья) Савельева

Смерть
Неизвестно
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