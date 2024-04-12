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Акулина Дементьева

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Дементий Петров

Мать: Настасья (Наталья) Савельева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 54
Рождение ребёнка
1853

Сын: Устим Данилов

Отец ребёнка: Данила Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.01.1857

Дочь: Анна Данилова

Отец ребёнка: Данила Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.1859

Дочь: Гликерия Данилова

Отец ребёнка: Данила Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Дарья Данилова

Отец ребёнка: Данила Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1865

Дочь: Агафья Данилова

Отец ребёнка: Данила Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1868

Дочь: Акулина Данилова

Отец ребёнка: Данила Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.01.1871

Сын: Афанасий Данилов

Отец ребёнка: Данила Семенов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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