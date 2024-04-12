Акулина Дементьева
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Дементий Петров
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 54
Рождение ребёнка
1853
Сын: Устим Данилов
Отец ребёнка: Данила Семенов
Рождение ребёнка
30.01.1857
Дочь: Анна Данилова
Отец ребёнка: Данила Семенов
Рождение ребёнка
18.05.1859
Дочь: Гликерия Данилова
Отец ребёнка: Данила Семенов
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Дарья Данилова
Отец ребёнка: Данила Семенов
Рождение ребёнка
05.02.1865
Дочь: Агафья Данилова
Отец ребёнка: Данила Семенов
Рождение ребёнка
01.06.1868
Дочь: Акулина Данилова
Отец ребёнка: Данила Семенов
Рождение ребёнка
11.01.1871
Сын: Афанасий Данилов
Отец ребёнка: Данила Семенов
Смерть
Неизвестно