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Устим Данилов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Данила Семенов

Мать: Акулина Дементьева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.11.1870

Жена: Анастасия Михайлова

Рождение ребёнка
27.10.1872

Сын: Косьма Устимов

Мать ребёнка: Анастасия Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1874

Дочь: Параскева Устимовна

Мать ребёнка: Анастасия Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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