Устим Данилов
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Данила Семенов
Мать: Акулина Дементьева
Бракосочетание
09.11.1870
Жена: Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
27.10.1872
Сын: Косьма Устимов
Мать ребёнка: Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
05.10.1874
Дочь: Параскева Устимовна
Мать ребёнка: Анастасия Михайлова
Смерть
Неизвестно