Анастасия Михайлова
Место рожденияс.Никитино, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Никитино, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Бракосочетание
09.11.1870
Муж: Устим Данилов
Рождение ребёнка
27.10.1872
Сын: Косьма Устимов
Отец ребёнка: Устим Данилов
Рождение ребёнка
05.10.1874
Дочь: Параскева Устимовна
Отец ребёнка: Устим Данилов
Смерть
Неизвестно