Анастасия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Михайлова

Анастасия Михайлова

avatar

Место рождения

с.Никитино, Саратовской губ. Хвалынский уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Никитино, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Бракосочетание
09.11.1870

Муж: Устим Данилов

Рождение ребёнка
27.10.1872

Сын: Косьма Устимов

Отец ребёнка: Устим Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.10.1874

Дочь: Параскева Устимовна

Отец ребёнка: Устим Данилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close