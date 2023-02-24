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Дорогов Никифор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

15.12.1888

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Дорогов Алексей Васильев

Мать: Степанида

Рождение ребёнка
30.07.1844

Сын: Дорогов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Дорогова Дарья Константиновна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анастасия Никифоровна

Мать ребёнка: Дорогова Дарья Константиновна

Рождение ребёнка
10.06.1854

Сын: Дорогов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Дорогова Дарья Константиновна

Рождение ребёнка
16.04.1859

Сын: Дорогов Георгий Михайлов

Мать ребёнка: Дорогова Дарья Константиновна

Рождение ребёнка
17.08.1861

Сын: Дорогов Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Дорогова Дарья Константиновна

Смерть
15.12.1888
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