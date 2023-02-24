Дорогов Никифор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти15.12.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Дорогов Алексей Васильев
Мать: Степанида
Рождение ребёнка
30.07.1844
Сын: Дорогов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Дорогова Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анастасия Никифоровна
Мать ребёнка: Дорогова Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
10.06.1854
Мать ребёнка: Дорогова Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
16.04.1859
Мать ребёнка: Дорогова Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
17.08.1861
Мать ребёнка: Дорогова Дарья Константиновна
Смерть
15.12.1888