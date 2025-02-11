Дорогов Иван Михайлович
мужской, родился 10.06.1854, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 07.01.1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДорогов Никифор Алексеев (Михаил Алексеевич)1815 г.р.
МатьДорогова Дарья Константиновна1815 г.р.
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Рождение
10.06.1854
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
07.01.1856
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область