Дорогов Иван Михайлович 10.06.1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Дорогов Иван Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 10.06.1854, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 07.01.1856, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дорогов Никифор Алексеев (Михаил Алексеевич)1815 г.р.
Мать
Дорогова Дарья Константиновна1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1854

Отец: Дорогов Никифор Алексеев (Михаил Алексеевич)

Мать: Дорогова Дарья Константиновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
07.01.1856
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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