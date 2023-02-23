Дорогова Дарья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорогова Дарья Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

04.05.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1844

Сын: Дорогов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Дорогов Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Дорогов Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
10.06.1854

Сын: Дорогов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Дорогов Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
16.04.1859

Сын: Дорогов Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Дорогов Никифор Алексеевич

Рождение ребёнка
17.08.1861

Сын: Дорогов Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Дорогов Никифор Алексеевич

Смерть
04.05.1872
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