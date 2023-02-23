Дорогова Дарья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти04.05.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1844
Сын: Дорогов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Дорогов Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Дорогов Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
10.06.1854
Отец ребёнка: Дорогов Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
16.04.1859
Отец ребёнка: Дорогов Никифор Алексеевич
Рождение ребёнка
17.08.1861
Отец ребёнка: Дорогов Никифор Алексеевич
Смерть
04.05.1872