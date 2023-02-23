Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Дорогов Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Дорогов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Дорогов Алексей Васильев
Рождение ребёнка
1815
Сын: Дорогов Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Дорогов Алексей Васильев
Смерть
Неизвестно