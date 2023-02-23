Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Дорогов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Дорогов Алексей Васильев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Дорогов Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Дорогов Алексей Васильев

Смерть
Неизвестно
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