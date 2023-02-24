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Дорогов Никита Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

12.01.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Дорогов Алексей Васильев

Мать: Степанида

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марфа дмитриевна

Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дорогов Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дорогов Родион Дмитриевич

Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогова Авдотья Семеновна

Смерть
12.01.1879
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