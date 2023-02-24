Дорогов Никита Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти12.01.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Дорогов Алексей Васильев
Мать: Степанида
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марфа дмитриевна
Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Дорогов Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Семеновна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Дорогов Родион Дмитриевич
Мать ребёнка: Дорогова Авдотья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1879