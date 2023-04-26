Марфа Дмитриева
Место рожденияд Никитино
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Бракосочетание
08.01.1851
Муж: Иван Анисимов
Рождение ребёнка
04.06.1854
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Иван Анисимов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: Иван Анисимов
Рождение ребёнка
16.07.1860
Дочь: Макрина Иванова
Отец ребёнка: Иван Анисимов
Смерть
Неизвестно