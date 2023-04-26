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Марфа Дмитриева

Место рождения

д Никитино

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Дорогов Никита Алексеевич

Мать: Дорогова (Евдокия Семеновна) Авдотья Семеновна

Бракосочетание
08.01.1851

Муж: Иван Анисимов

Рождение ребёнка
04.06.1854

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Иван Анисимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: Иван Анисимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1860

Дочь: Макрина Иванова

Отец ребёнка: Иван Анисимов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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