Настасья (Наталья) Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья (Наталья) Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Михаил Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1825

Дочь: Моризева (маризина) Авдотья (Евдокия) Дементьевна

Отец ребёнка: Дементий Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акулина Дементьева

Отец ребёнка: Дементий Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иван Дементьев

Отец ребёнка: Дементий Петров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дементий Петров

Смерть
Неизвестно
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