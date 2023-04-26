Настасья (Наталья) Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Михаил Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Петров
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1825
Дочь: Моризева (маризина) Авдотья (Евдокия) Дементьевна
Отец ребёнка: Дементий Петров
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акулина Дементьева
Отец ребёнка: Дементий Петров
Рождение ребёнка
1830
Сын: Иван Дементьев
Отец ребёнка: Дементий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дементий Петров
Смерть
Неизвестно