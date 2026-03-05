Романов Алексей Михайлович 09.03.1629 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Алексей Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.03.1629, Москва, город федерального значения Москва

умер 29.01.1676, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Романова (Милославская) Мария Ильинична01.04.1624 г.р.
Дети
Романов Дмитрий Алексеевич22.10.1648 г.р.
Романова Евдокия Алексеевна17.02.1650 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1629

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
16.01.1648

Жена: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
22.10.1648

Сын: Романов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
17.02.1650

Дочь: Романова Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
26.08.1652

Дочь: Романова Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
05.02.1654

Сын: Романов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Крещён 19 февраля/ 1 марта1654 года в Успенском соборе Московского Кремля.

Рождение ребёнка
23.01.1655

Дочь: Романова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
17.09.1657

Дочь: Романова Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
26.11.1658

Дочь: Романова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
18.01.1660

Дочь: Романова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
30.05.1661

Сын: Романов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
28.05.1662

Дочь: Романова Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
03.04.1665

Сын: Романов Симеон Алексеевич

Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
27.08.1666

Сын: Романов Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
26.02.1669

Дочь: Романова Евдокия Младшая Алексеевна

Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
29.01.1676
Москва, город федерального значения Москва

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