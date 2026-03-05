Романов Алексей Михайлович
мужской, родился 09.03.1629, Москва, город федерального значения Москва
умер 29.01.1676, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Романов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична
Дочь: Романова Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична
Дочь: Романова Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична
Сын: Романов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична
Дочь: Романова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична
Дочь: Романова Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична
Дочь: Романова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична
Дочь: Романова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична
Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична
Дочь: Романова Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична
Сын: Романов Симеон Алексеевич
Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична
Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична
Дочь: Романова Евдокия Младшая Алексеевна
Мать ребёнка: Романова (Милославская) Мария Ильинична