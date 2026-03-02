Романов Фёдор Алексеевич
мужской, родился 30.05.1661, Москва, город федерального значения Москва
умер 27.04.1682, Москва, город федерального значения Москва
ОтецРоманов Алексей Михайлович09.03.1629 г.р.
МатьРоманова (Милославская) Мария Ильинична01.04.1624 г.р.
Супруги
Романова (Апраксина) Марфа Матвеевна1664 г.р.
Дети
Романов Илья Фёдорович11.07.1681 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.1661
Бракосочетание
18.07.1680
Рождение ребёнка
11.07.1681
Мать ребёнка: Романова (Грушецкая) Агафья (Евфимия-Агафья) Семёновна
Бракосочетание
15.02.1682
Смерть
27.04.1682