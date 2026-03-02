Романов Фёдор Алексеевич 30.05.1661 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Фёдор Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.05.1661, Москва, город федерального значения Москва

умер 27.04.1682, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Романов Алексей Михайлович09.03.1629 г.р.
Мать
Романова (Милославская) Мария Ильинична01.04.1624 г.р.
Супруги
Романова (Грушецкая) Агафья (Евфимия-Агафья) Семёновна1663 г.р.
Романова (Апраксина) Марфа Матвеевна1664 г.р.
Дети
Романов Илья Фёдорович11.07.1681 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1661

Отец: Романов Алексей Михайлович

Мать: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
18.07.1680

Жена: Романова (Грушецкая) Агафья (Евфимия-Агафья) Семёновна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
11.07.1681

Сын: Романов Илья Фёдорович

Мать ребёнка: Романова (Грушецкая) Агафья (Евфимия-Агафья) Семёновна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
15.02.1682

Жена: Романова (Апраксина) Марфа Матвеевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
27.04.1682
Москва, город федерального значения Москва

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