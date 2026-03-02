Романов Дмитрий Алексеевич
мужской, родился 22.10.1648, Москва, город федерального значения Москва
умер 06.10.1649, Москва, город федерального значения Москва
ОтецРоманов Алексей Михайлович09.03.1629 г.р.
МатьРоманова (Милославская) Мария Ильинична01.04.1624 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1648
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
06.10.1649
Москва, город федерального значения Москва