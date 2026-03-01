Романова Марфа Алексеевна
женский, родилась 26.08.1652, Москва, город федерального значения Москва
умерла 19.06.1707, Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
ОтецРоманов Алексей Михайлович09.03.1629 г.р.
МатьРоманова (Милославская) Мария Ильинична01.04.1624 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1652
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.06.1707
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область