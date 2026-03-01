Романова Марфа Алексеевна 26.08.1652 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова Марфа Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 26.08.1652, Москва, город федерального значения Москва

умерла 19.06.1707, Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область

Отец
Романов Алексей Михайлович09.03.1629 г.р.
Мать
Романова (Милославская) Мария Ильинична01.04.1624 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1652

Отец: Романов Алексей Михайлович

Мать: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
19.06.1707
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область

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