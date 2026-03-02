Романова Софья Алексеевна 17.09.1657 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова Софья Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.09.1657, Москва, город федерального значения Москва

умерла 03.07.1704, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Романов Алексей Михайлович09.03.1629 г.р.
Мать
Романова (Милославская) Мария Ильинична01.04.1624 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1657

Отец: Романов Алексей Михайлович

Мать: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
03.07.1704
Москва, город федерального значения Москва

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