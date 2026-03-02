Романова Софья Алексеевна
женский, родилась 17.09.1657, Москва, город федерального значения Москва
умерла 03.07.1704, Москва, город федерального значения Москва
ОтецРоманов Алексей Михайлович09.03.1629 г.р.
МатьРоманова (Милославская) Мария Ильинична01.04.1624 г.р.
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Место
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Рождение
17.09.1657
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.07.1704
Москва, город федерального значения Москва