Романов Симеон Алексеевич
мужской, родился 03.04.1665, Москва, город федерального значения Москва
умер 19.07.1669, Москва, город федерального значения Москва
ОтецРоманов Алексей Михайлович09.03.1629 г.р.
МатьРоманова (Милославская) Мария Ильинична01.04.1624 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1665
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
19.07.1669
Москва, город федерального значения Москва