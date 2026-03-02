Романов Симеон Алексеевич 03.04.1665 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романов Симеон Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.04.1665, Москва, город федерального значения Москва

умер 19.07.1669, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Романов Алексей Михайлович09.03.1629 г.р.
Мать
Романова (Милославская) Мария Ильинична01.04.1624 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1665

Отец: Романов Алексей Михайлович

Мать: Романова (Милославская) Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
19.07.1669
Москва, город федерального значения Москва

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