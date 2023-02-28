Деревягин Авдей Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияДо 1841
Дата смерти03.04.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Рождение ребёнка
До 1859
Дочь: Польгунова Наталья Авдеевна
Мать ребёнка: Деревягина Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Деревягин Дмитрий Авдеевич
Мать ребёнка: Деревягина Фёкла Ивановна
Рождение ребёнка
30.08.1870
Сын: Деревягин Алексей Авдеевич
Мать ребёнка: Деревягина Фёкла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.04.1870