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Деревягин Авдей Фёдорович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

03.04.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: Деревягин Фёдор Тимофеевич

Мать: Деревягина Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1859

Дочь: Польгунова Наталья Авдеевна

Мать ребёнка: Деревягина Фёкла Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Деревягин Дмитрий Авдеевич

Мать ребёнка: Деревягина Фёкла Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1870

Сын: Деревягин Алексей Авдеевич

Мать ребёнка: Деревягина Фёкла Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деревягина Фёкла Ивановна

Смерть
03.04.1870
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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