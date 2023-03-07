Деревягин Дмитрий Авдеевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
24.01.1890
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1890
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Деревягина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
05.08.1894
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Деревягина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
22.01.1896
Дочь: Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Деревягина Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
10.04.1903
Дочь: Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Деревягина Пелагея Андреевна
Смерть
Неизвестно