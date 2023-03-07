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Деревягин Дмитрий Авдеевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Деревягин Авдей Фёдорович

Мать: Деревягина Фёкла Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.01.1890

Жена: Деревягина Пелагея Андреевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1890

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Деревягина Пелагея Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1894

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Деревягина Пелагея Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1896

Дочь: Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Деревягина Пелагея Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1903

Дочь: Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Деревягина Пелагея Андреевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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