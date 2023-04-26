Деревягина (Винокурова) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Бракосочетание
24.01.1890
Рождение ребёнка
13.12.1890
Дочь: (Деревягина) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Деревягин Дмитрий Авдеевич
Рождение ребёнка
05.08.1894
Дочь: (Деревягина) Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Деревягин Дмитрий Авдеевич
Рождение ребёнка
22.01.1896
Дочь: (Деревягина) Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Деревягин Дмитрий Авдеевич
Рождение ребёнка
10.04.1903
Дочь: (Деревягина) Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Деревягин Дмитрий Авдеевич
Смерть
Неизвестно