Деревягина (Винокурова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревягина (Винокурова) Пелагея Андреевна

Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Винокуров Андрей Тарасович

Мать: Винокурова Варвара Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
24.01.1890

Муж: Деревягин Дмитрий Авдеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1890

Дочь: (Деревягина) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Деревягин Дмитрий Авдеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.08.1894

Дочь: (Деревягина) Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Деревягин Дмитрий Авдеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1896

Дочь: (Деревягина) Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Деревягин Дмитрий Авдеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.04.1903

Дочь: (Деревягина) Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Деревягин Дмитрий Авдеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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