Винокурова Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Деревягина (Винокурова) Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Винокуров Андрей Тарасович
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно