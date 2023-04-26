Винокурова Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1855 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Андрей Тарасович

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Деревягина (Винокурова) Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Винокуров Андрей Тарасович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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