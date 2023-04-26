Деревягина Фёкла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1859
Дочь: Польгунова (Деревягина) Наталья Авдеевна
Отец ребёнка: Деревягин Авдей Фёдорович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Деревягин Дмитрий Авдеевич
Отец ребёнка: Деревягин Авдей Фёдорович
Рождение ребёнка
30.08.1870
Сын: Деревягин Алексей Авдеевич
Отец ребёнка: Деревягин Авдей Фёдорович
Смерть
Неизвестно