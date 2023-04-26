Деревягина Фёкла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревягина Фёкла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревягин Авдей Фёдорович

Рождение ребёнка
До 1859

Дочь: Польгунова (Деревягина) Наталья Авдеевна

Отец ребёнка: Деревягин Авдей Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Деревягин Дмитрий Авдеевич

Отец ребёнка: Деревягин Авдей Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.08.1870

Сын: Деревягин Алексей Авдеевич

Отец ребёнка: Деревягин Авдей Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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