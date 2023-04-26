Деревягин Фёдор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Деревягин Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
До 1839
Мать ребёнка: Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1839
Дочь: Ульяничева (Деревягина) Неонила Фёдоровна
Мать ребёнка: Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
До 1841
Сын: Деревягин Авдей Фёдорович
Мать ребёнка: Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна
Рождение ребёнка
01.07.1846
Дочь: (Деревягина) Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна
Бракосочетание
25.05.1850
Рождение ребёнка
25.09.1850
Сын: Деревягин Киприан Фёдорович
Мать ребёнка: Деревягина Евдокия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно