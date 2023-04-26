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Деревягин Фёдор Тимофеевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Деревягин Тимофей

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Деревягин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Деревягин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1839

Дочь: Ульяничева (Деревягина) Неонила Фёдоровна

Мать ребёнка: Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1841

Сын: Деревягин Авдей Фёдорович

Мать ребёнка: Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1846

Дочь: (Деревягина) Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.05.1850

Жена: Деревягина Евдокия Афанасьевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.09.1850

Сын: Деревягин Киприан Фёдорович

Мать ребёнка: Деревягина Евдокия Афанасьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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