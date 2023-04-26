Ульяничева (Деревягина) Неонила Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения18.10.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1839
Бракосочетание
15.04.1862
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1863
Дочь: (Ульяничева) Екатерина Никитична
Отец ребёнка: Ульяничев Никита Еверьянович
Рождение ребёнка
25.04.1865
Дочь: (Ульяничева) Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Ульяничев Никита Еверьянович
Рождение ребёнка
10.07.1867
Сын: Ульяничев Михаил Никитович
Отец ребёнка: Ульяничев Никита Еверьянович
Рождение ребёнка
07.09.1868
Дочь: (Ульяничева) Анна Никитична
Отец ребёнка: Ульяничев Никита Еверьянович
Рождение ребёнка
24.08.1870
Дочь: (Ульяничева) Марфа Никитична
Отец ребёнка: Ульяничев Никита Еверьянович
Рождение ребёнка
28.01.1873
Сын: Ульяничев Фёдор Никитович
Отец ребёнка: Ульяничев Никита Еверьянович
Рождение ребёнка
23.03.1880
Отец ребёнка: Ульяничев Никита Еверьянович
Смерть
Неизвестно