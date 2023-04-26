Ульяничева (Деревягина) Неонила Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяничева (Деревягина) Неонила Фёдоровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.10.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1839

Отец: Деревягин Фёдор Тимофеевич

Мать: Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.04.1862

Муж: Ульяничев Никита Еверьянович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1863

Дочь: (Ульяничева) Екатерина Никитична

Отец ребёнка: Ульяничев Никита Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1865

Дочь: (Ульяничева) Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Ульяничев Никита Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1867

Сын: Ульяничев Михаил Никитович

Отец ребёнка: Ульяничев Никита Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1868

Дочь: (Ульяничева) Анна Никитична

Отец ребёнка: Ульяничев Никита Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1870

Дочь: (Ульяничева) Марфа Никитична

Отец ребёнка: Ульяничев Никита Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1873

Сын: Ульяничев Фёдор Никитович

Отец ребёнка: Ульяничев Никита Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1880

Сын: Ульяничев Иван Никитович

Отец ребёнка: Ульяничев Никита Еверьянович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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