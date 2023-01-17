Ульяничев Никита Еверьянович
Место рождения
Дата рождения27.03.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1839
Бракосочетание
15.04.1862
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1863
Дочь: Екатерина Никитична
Мать ребёнка: Ульяничева Неонила Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.04.1865
Дочь: Пелагея Никитична
Мать ребёнка: Ульяничева Неонила Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.07.1867
Сын: Ульяничев Михаил Никитович
Мать ребёнка: Ульяничева Неонила Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.09.1868
Дочь: Анна Никитична
Мать ребёнка: Ульяничева Неонила Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.08.1870
Дочь: Марфа Никитична
Мать ребёнка: Ульяничева Неонила Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.01.1873
Сын: Ульяничев Фёдор Никитович
Мать ребёнка: Ульяничева Неонила Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.03.1880
Мать ребёнка: Ульяничева Неонила Фёдоровна
Смерть
Неизвестно