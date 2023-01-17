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Ульяничев Никита Еверьянович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.03.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1839

Отец: Ульяничев Еверьян Петрович

Мать: Ульяничева Матрёна Корниловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.04.1862

Жена: Ульяничева Неонила Фёдоровна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1863

Дочь: Екатерина Никитична

Мать ребёнка: Ульяничева Неонила Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1865

Дочь: Пелагея Никитична

Мать ребёнка: Ульяничева Неонила Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.07.1867

Сын: Ульяничев Михаил Никитович

Мать ребёнка: Ульяничева Неонила Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1868

Дочь: Анна Никитична

Мать ребёнка: Ульяничева Неонила Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1870

Дочь: Марфа Никитична

Мать ребёнка: Ульяничева Неонила Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1873

Сын: Ульяничев Фёдор Никитович

Мать ребёнка: Ульяничева Неонила Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.03.1880

Сын: Ульяничев Иван Никитович

Мать ребёнка: Ульяничева Неонила Фёдоровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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