Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

09.11.1847

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Потапов Иван Андреевич

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деревягин Фёдор Тимофеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Деревягин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Деревягин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1839

Дочь: Ульяничева (Деревягина) Неонила Фёдоровна

Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1841

Сын: Деревягин Авдей Фёдорович

Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.07.1846

Дочь: (Деревягина) Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Тимофеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.11.1847
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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