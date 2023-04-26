Деревягина (Потапова) Просковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти09.11.1847
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Потапов Иван Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
До 1839
Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.10.1839
Дочь: Ульяничева (Деревягина) Неонила Фёдоровна
Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
До 1841
Сын: Деревягин Авдей Фёдорович
Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.07.1846
Дочь: (Деревягина) Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Деревягин Фёдор Тимофеевич
Смерть
09.11.1847