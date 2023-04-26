Деревягин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревягин Тимофей

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Деревягин Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1819

Дочь: Любимова (Деревягина) Марья Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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