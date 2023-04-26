Деревягин Тимофей
Место рождения
Дата рожденияДо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Деревягин Фёдор Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1819
Дочь: Любимова (Деревягина) Марья Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно