Польгунова (Деревягина) Наталья Авдеевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Рождение ребёнка
18.01.1879
Сын: Польгунов Григорий Спиридонович
Отец ребёнка: Польгунов Спиридон Денисович
Рождение ребёнка
18.09.1883
Сын: Польгунов Фёдор Спиридонович
Отец ребёнка: Польгунов Спиридон Денисович
Рождение ребёнка
03.01.1886
Дочь: Домника Спиридоновна
Отец ребёнка: Польгунов Спиридон Денисович
Рождение ребёнка
17.06.1888
Сын: Польгунов Иван Спиридонович
Отец ребёнка: Польгунов Спиридон Денисович
Рождение ребёнка
25.12.1890
Дочь: Анисья Спиридоновна
Отец ребёнка: Польгунов Спиридон Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно