Польгунова (Деревягина) Наталья Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Польгунова (Деревягина) Наталья Авдеевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: Деревягин Авдей Фёдорович

Мать: Деревягина Фёкла Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1879

Сын: Польгунов Григорий Спиридонович

Отец ребёнка: Польгунов Спиридон Денисович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1883

Сын: Польгунов Фёдор Спиридонович

Отец ребёнка: Польгунов Спиридон Денисович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1886

Дочь: Домника Спиридоновна

Отец ребёнка: Польгунов Спиридон Денисович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1888

Сын: Польгунов Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Польгунов Спиридон Денисович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1890

Дочь: Анисья Спиридоновна

Отец ребёнка: Польгунов Спиридон Денисович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Польгунов Спиридон Денисович

Смерть
Неизвестно
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