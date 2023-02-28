Польгунов Спиридон Денисович
Место рождения
Дата рожденияДо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1879
Сын: Польгунов Григорий Спиридонович
Мать ребёнка: Польгунова Наталья Авдеевна
Рождение ребёнка
18.09.1883
Сын: Польгунов Фёдор Спиридонович
Мать ребёнка: Польгунова Наталья Авдеевна
Рождение ребёнка
03.01.1886
Дочь: Домника Спиридоновна
Мать ребёнка: Польгунова Наталья Авдеевна
Рождение ребёнка
17.06.1888
Сын: Польгунов Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Польгунова Наталья Авдеевна
Рождение ребёнка
25.12.1890
Дочь: Анисья Спиридоновна
Мать ребёнка: Польгунова Наталья Авдеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно