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Польгунов Спиридон Денисович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1879

Сын: Польгунов Григорий Спиридонович

Мать ребёнка: Польгунова Наталья Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.09.1883

Сын: Польгунов Фёдор Спиридонович

Мать ребёнка: Польгунова Наталья Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.01.1886

Дочь: Домника Спиридоновна

Мать ребёнка: Польгунова Наталья Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1888

Сын: Польгунов Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Польгунова Наталья Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1890

Дочь: Анисья Спиридоновна

Мать ребёнка: Польгунова Наталья Авдеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Польгунова Наталья Авдеевна

Смерть
Неизвестно
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