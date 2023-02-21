Параскева Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1894
Сын: Смирнов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Смирнов Иван Симеонович
Рождение ребёнка
24.11.1900 ст.
Дочь: Смирнова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Симеонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Иван Симеонович
на фото г.Чистополь 1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смирнов Иван Симеонович
Смерть
Неизвестно