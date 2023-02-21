Параскева Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1894

Сын: Смирнов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Симеонович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1900 ст.

Дочь: Смирнова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Симеонович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Роман Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Симеонович

Кочегурт, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
на фото г.Чистополь 1919
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Симеонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Симеонович

Кочегурт, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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