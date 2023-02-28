Смирнов Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.04.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1894
Отец: Смирнов Иван Симеонович
Мать: Параскева Федоровна
Крещение
24.04.1894
Верхнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Было много жен, много детей (умирали от голода в войну)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Максимовна
Смерть
Неизвестно