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Смирнов Григорий Иванович

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Место рождения

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.04.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1894

Отец: Смирнов Иван Симеонович

Мать: Параскева Федоровна

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
24.04.1894
Верхнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Было много жен, много детей (умирали от голода в войну)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Максимовна

Смерть
Неизвестно
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