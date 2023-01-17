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Смирнов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1900

Дочь: Смирнова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Кочегурт, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Роман Иванович

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Кочегурт, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
на фото г.Чистополь 1919
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Кочегурт, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Иванович

Мать ребёнка: Параскева Федоровна

Кочегурт, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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