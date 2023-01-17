Смирнов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1900
Дочь: Смирнова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
на фото г.Чистополь 1919
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Параскева Федоровна
Смерть
Неизвестно