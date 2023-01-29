Смирнов Роман Иванович
Место рождения
Дата рождения14.07.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1896 ст.
на фото г.Чистополь 1919
Военная служба
Неизвестно
Первая и вторая мировая https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp82088268/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3Dfb9333f9ea58716a9c5f7e3c418fc2e4v2%26last_name%3D%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0... Показать все
Крещение
21.07.1897 ст.
Старое Иштубаево, Алькеевская волость, Спасский уезд
Рождение ребёнка
С 1927 по 1933
Сын: Смирнов Николай Романович
Мать ребёнка: не указана
по догадкам только, что Романович...
Арест
25.02.1932
Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Обвинение: 58, п. 11. ("антиколхозная агитация, противодействия мероприятиям Сов. вл. ")
Осуждение
23.03.1932
Осудивший орган: ГПУ ТАССР Приговор: дело прекращено за отсутствием состава преступления.
Смерть
Неизвестно