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Смирнов Роман Иванович

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Место рождения

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.07.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1896 ст.

Отец: Смирнов Иван Семенович

Мать: Смирнова Параскева Федоровна

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
на фото г.Чистополь 1919
Военная служба
Неизвестно
Первая и вторая мировая https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp82088268/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3Dfb9333f9ea58716a9c5f7e3c418fc2e4v2%26last_name%3D%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0... Показать все
Крещение
21.07.1897 ст.
Старое Иштубаево, Алькеевская волость, Спасский уезд
Рождение ребёнка
С 1927 по 1933

Сын: Смирнов Николай Романович

Мать ребёнка: не указана

по догадкам только, что Романович...
Арест
25.02.1932
Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Обвинение: 58, п. 11. ("антиколхозная агитация, противодействия мероприятиям Сов. вл. ")
Осуждение
23.03.1932
Осудивший орган: ГПУ ТАССР Приговор: дело прекращено за отсутствием состава преступления.
Смерть
Неизвестно

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