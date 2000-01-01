деревня Старое Иштубаево, Спасский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Старое Иштубаево

Спасский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Татарстан

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1735Старое Иштубаево (Еряпкино), д. каз.при рч. Атасе.522281282284

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Низкие-Альксеевская волость
924. Еряпкина, деревня бывшая государственная, при речке Инче, дворов 98, жителей 591, солодовня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.