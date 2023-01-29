Смирнов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения01.01.1886 ст.
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1886 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Военная служба
Неизвестно
НКВД
Смерть
1967
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
детей на момент смерти не было, квартира на Декабристов сестре Екатерине (документ об опеке). Потом эту квартиру отжали рекетеры.