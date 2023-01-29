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Смирнов Василий Иванович

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Место рождения

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1886 ст.

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1886 ст.

Отец: Смирнов Иван Семенович

Мать: Смирнова Параскева Федоровна

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Военная служба
Неизвестно
НКВД
Смерть
1967
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
детей на момент смерти не было, квартира на Декабристов сестре Екатерине (документ об опеке). Потом эту квартиру отжали рекетеры.

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