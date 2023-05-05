Смирнова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

После 1865

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Семен Федорович

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Смирнов Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Смирнов Семен Федорович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Смирнова Настасья Семеновна

Отец ребёнка: Смирнов Семен Федорович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Смирнова Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Смирнов Семен Федорович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863

Сын: Смирнов Иван Семенович

Отец ребёнка: Смирнов Семен Федорович

Нижнее Колчурино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 1865

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