Смирнова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиПосле 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Смирнов Семен Федорович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Смирнова Настасья Семеновна
Отец ребёнка: Смирнов Семен Федорович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Смирнова Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Смирнов Семен Федорович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Смирнов Семен Федорович
Смерть
После 1865