Смирнова Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.11.1900
Дата смерти09.12.1993
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1900
Отец: Смирнов Иван
Мать: Параскева Федоровна
Рождение ребёнка
27.01.1927
Сын: Алексеев Алексей Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич
Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Генрих Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)