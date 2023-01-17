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Смирнова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Кочегурт, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.11.1900

Дата смерти

09.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1900

Отец: Смирнов Иван

Мать: Параскева Федоровна

Кочегурт, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.01.1927

Сын: Алексеев Алексей Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Генрих Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Алексеев Константин Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Константин Алексеевич

Смерть
09.12.1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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