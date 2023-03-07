Алексеев Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Алексеев Алексей Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1929
Сын: Алексеев Алексей Константинович
Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Ивановна
Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1937
Сын: Алексеев Генрих Константинович
Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Ивановна
Кошки-Новотимбаево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.?
Сын: Алексеев Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1941
пропал без вести