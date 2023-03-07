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Алексеев Константин Алексеевич

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Место рождения

Каинки, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1900

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Алексеев Алексей Константинович

Мать: не указана

Каинки, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1929

Сын: Алексеев Алексей Константинович

Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Ивановна

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1937

Сын: Алексеев Генрих Константинович

Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Ивановна

Кошки-Новотимбаево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.?

Сын: Алексеев Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Алексеева Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Екатерина Ивановна

Смерть
?.12.1941
пропал без вести
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