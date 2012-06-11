Алексеев Алексей Константинович
Место рождения
Дата рождения27.01.1927
Дата смерти11.06.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1927
Образование
До 20.06.1944
Каинки, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
школа
Образование
До 30.06.1949
Казанский Механико-Технологический техникум Министерства легкой промышленности по специальности "техник-технолог обувной промышленности"
Бракосочетание
25.10.1962
Рождение ребёнка
15.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреянова Татьяна Сергеевна
Смерть
11.06.2012