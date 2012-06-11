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Алексеев Алексей Константинович

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Место рождения

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.01.1927

Дата смерти

11.06.2012

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1927

Отец: Алексеев Константин Алексеевич

Мать: Смирнова Екатерина Ивановна

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Образование
До 20.06.1944
Каинки, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
школа
Образование
До 30.06.1949
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казанский Механико-Технологический техникум Министерства легкой промышленности по специальности "техник-технолог обувной промышленности"
Бракосочетание
25.10.1962

Жена: Андреянова Татьяна Сергеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреянова Татьяна Сергеевна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
11.06.2012
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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