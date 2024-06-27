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Алексеева . .

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Вериялова (Алексеева) Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей

Чувашское Черепаново, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1900

Сын: Алексеев Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексей

Чувашское Черепаново, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Шикмакова (Алексеева) Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей

Чувашское Черепаново, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Алексеева Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей

Чувашское Черепаново, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Маврина (Алексеева) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей

Чувашское Черепаново, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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