Алексеева . .
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Вериялова (Алексеева) Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей
Рождение ребёнка
1900
Сын: Алексеев Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Алексеев Алексей
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Шикмакова (Алексеева) Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Алексеева Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Маврина (Алексеева) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей
Смерть
Неизвестно