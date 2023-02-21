Алексеева Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Алексей Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маврин Герман

Отец ребёнка: Маврин -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маврин Владимир

Отец ребёнка: Маврин -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маврин Геннадий

Отец ребёнка: Маврин -

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маврин -

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