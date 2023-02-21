Алексеева Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Алексей Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маврин Герман
Отец ребёнка: Маврин -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маврин Владимир
Отец ребёнка: Маврин -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маврин Геннадий
Отец ребёнка: Маврин -
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маврин -