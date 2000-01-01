село Нижний Услон, село Нижний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нижний Услон

Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Свияжский уезд
1503Нижний Услон, д. каз.при р. Волге и рч. Воробьевке.2123277708916Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Свияжский уезд, Услонская волость
847. Н. Услон, село бывшее государственное, при реке Волге, дворов 329, жителей 1438, церковь православная, школа, 4 лавки

Список населённых мест Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Свияжский уезд, Верхне-Услонская волость
с. Услон Нижний, Верхне-Услонскойрусские1736

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Нижний УслонНижний УслонТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Верхнеуслонский район
188438Нижний Услонсело55°42'48°58'N-39-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Верхнеуслонский муниципальный район, Нижнеуслонское сельское поселение
92620465101с Нижний Услонсело
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