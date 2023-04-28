Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1840
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840
Отец: Дмитрий Карпович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1859
Муж: Федор Платонович
Рождение ребёнка
10.10.1860 ст.
Дочь: Смирнова Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Федор Платонович
Борискино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1864 ст.
Дочь: Акилина Федоровна
Отец ребёнка: Федор Платонович
Рождение ребёнка
02.09.1866
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Платонович
Рождение ребёнка
07.10.1868
Сын: Сергей Федорович
Отец ребёнка: Федор Платонович
Рождение ребёнка
14.01.1878
Сын: Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Федор Платонович