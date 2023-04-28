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Мария Дмитриевна

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Место рождения

Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1840

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1840

Отец: Дмитрий Карпович

Мать: не указана

Сиктерме-Хузангаево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.10.1859

Муж: Федор Платонович

Рождение ребёнка
10.10.1860 ст.

Дочь: Смирнова Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Федор Платонович

Борискино, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.05.1864 ст.

Дочь: Акилина Федоровна

Отец ребёнка: Федор Платонович

Рождение ребёнка
02.09.1866

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Платонович

Борискино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.10.1868

Сын: Сергей Федорович

Отец ребёнка: Федор Платонович

Рождение ребёнка
14.01.1878

Сын: Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Федор Платонович

Борискино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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