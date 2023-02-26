Гладышев Харитон Алексеев
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Гладышев Алексей
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гладышев Герасим Харитонов
Мать ребёнка: Ульяна Корнеева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гладышев Афанасий Харитонов
Мать ребёнка: Ульяна Корнеева
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гладышев Филипп Харитонов
Мать ребёнка: Ульяна Корнеева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гладышев Дмитрий Харитонов
Мать ребёнка: Ульяна Корнеева
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Ульяна Корнеева
Рождение ребёнка
До 1835
Сын: Гладышев Михаил Харитонов
Мать ребёнка: Ульяна Корнеева
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гладышев Тимофей Харитонов
Мать ребёнка: Ульяна Корнеева
Смерть
Неизвестно