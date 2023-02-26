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Гладышев Харитон Алексеев

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Гладышев Алексей

Мать: Гладышева Феодосия Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Гладышев Герасим Харитонов

Мать ребёнка: Ульяна Корнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гладышев Афанасий Харитонов

Мать ребёнка: Ульяна Корнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Гладышев Филипп Харитонов

Мать ребёнка: Ульяна Корнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гладышев Дмитрий Харитонов

Мать ребёнка: Ульяна Корнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гладышев Иван Харитонов

Мать ребёнка: Ульяна Корнеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Гладышев Михаил Харитонов

Мать ребёнка: Ульяна Корнеева

Рождение ребёнка
1835

Сын: Гладышев Тимофей Харитонов

Мать ребёнка: Ульяна Корнеева

Смерть
Неизвестно

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