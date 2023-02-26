Гладышев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Гладышев Никифор Алексеев

Мать ребёнка: Гладышева Феодосия Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Гладышев Харитон Алексеев

Мать ребёнка: Гладышева Феодосия Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Гладышев Иван Алексеев

Мать ребёнка: Гладышева Феодосия Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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