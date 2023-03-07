Гладышева Феодосия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева Феодосия Сергеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783

Сын: Гладышев Никифор Алексеев

Отец ребёнка: Гладышев Алексей

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Гладышев Харитон Алексеев

Отец ребёнка: Гладышев Алексей

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Гладышев Иван Алексеев

Отец ребёнка: Гладышев Алексей

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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