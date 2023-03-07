Гладышева Феодосия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Гладышев Никифор Алексеев
Отец ребёнка: Гладышев Алексей
Рождение ребёнка
1798
Сын: Гладышев Харитон Алексеев
Отец ребёнка: Гладышев Алексей
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Гладышев Алексей
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно