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Ульяна Корнеева

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Гладышев Герасим Харитонов

Отец ребёнка: Гладышев Харитон Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гладышев Афанасий Харитонов

Отец ребёнка: Гладышев Харитон Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Гладышев Филипп Харитонов

Отец ребёнка: Гладышев Харитон Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гладышев Дмитрий Харитонов

Отец ребёнка: Гладышев Харитон Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гладышев Иван Харитонов

Отец ребёнка: Гладышев Харитон Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Гладышев Тимофей Харитонов

Отец ребёнка: Гладышев Харитон Алексеев

Рождение ребёнка
До 1835

Сын: Гладышев Михаил Харитонов

Отец ребёнка: Гладышев Харитон Алексеев

Смерть
Неизвестно
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