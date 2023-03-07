Ульяна Корнеева
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гладышев Герасим Харитонов
Отец ребёнка: Гладышев Харитон Алексеев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гладышев Афанасий Харитонов
Отец ребёнка: Гладышев Харитон Алексеев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гладышев Филипп Харитонов
Отец ребёнка: Гладышев Харитон Алексеев
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гладышев Дмитрий Харитонов
Отец ребёнка: Гладышев Харитон Алексеев
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Гладышев Харитон Алексеев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Гладышев Тимофей Харитонов
Отец ребёнка: Гладышев Харитон Алексеев
Рождение ребёнка
До 1835
Сын: Гладышев Михаил Харитонов
Отец ребёнка: Гладышев Харитон Алексеев
Смерть
Неизвестно