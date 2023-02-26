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Гладышев Тимофей Харитонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

24.08.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Гладышев Харитон Алексеев

Мать: Ульяна Корнеева

Бракосочетание
21.05.1871

Жена: Гладышева Анна Захарова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1871
бессрочноотпускной рядовой Кронштадского крепостного полка
Смерть
24.08.1895
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Покровском кладбище
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