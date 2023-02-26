Гладышев Тимофей Харитонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти24.08.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Гладышев Харитон Алексеев
Мать: Ульяна Корнеева
Бракосочетание
21.05.1871
Жена: Гладышева Анна Захарова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1871
бессрочноотпускной рядовой Кронштадского крепостного полка
Смерть
24.08.1895
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Покровском кладбище